Reyting sonuçları 30 Mayıs: Çarpışma final bölümüyle hüsrana uğradı
Reyting sonuçları açıklandı ve 30 Mayıs tarihli reyting raporlarına göre sıralamada ilk sıralarda yer alan dizi ve programlar belli oldu. 30 Mayıs reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer aldı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ikinci sırada yer alırken Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Çarpışma dizisinin final bölümü ise büyük bir hüsrana uğrayarak otuz dördüncü sırada yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 30 MAYIS