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Safiye Soyman iddialı: Rapçiler şarkı çıkarmamı istemedi
Safiye Soyman iddialı: Rapçiler şarkı çıkarmamı istemedi
Ataşehir'de yapılan bir restoran açılışında boy gösteren Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, çıkarmayı düşündükleri rap müzik albümüyle ilgili son derece iddialı açıklamalarda bulundular.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Kasım 2019 - 08:30

Keyifleri yerinde olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, mekan çok güzel, biz de ileride bir yer düşünebiliriz' dediler. Artık yeni bir tarz yarattıklarını söyleyen çift, Türkiye'de ortalığı sallıyacaz. Rapçiler Norm Ender, Ceza ve Ben Fero şarkı çıkarmamı istemediler. Ben piyasayı kasıp kavuracağım. Kılık kıfayette değişiriyor. Yırtık kot, zincir boynumda şapka bileklikler sürpriz olacak. Eğer bu Türkiye’de ilk üçü zorlamazsam namertim. Böyle bir rap yok. Herkes ayağını denk alsın. Piyasada bu kadar başıboş değil. Öyle uydurmasyon şarkılar yok. Çok iyi bir kitle yakaladım “ dedi. Rap müzikteki ‘Mekanın Sahibi' polemiği sorulan çift, Mekanın tek sahibi Allah’dır “ dediler.

“BÜTÜN RAPÇİLERE DİS YOLLUYORUM”

“Şarkılarımızın hepsi hit olacak. Eşiniz bile size diyecek Faik kadar olamadınız. Bütün rapçilere dis yolluyoruz. 1.5 aydır dans için ayna karşısında çalışıyorum. Tarz değişikliği bana çok iyi oldu. Klipte zincir, ters şapka ve bisiklete bindim. Klip çekerken bisikletten düştüm. Ben Faik ve Ben Safo bize iyi olabilir“ dediler.

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