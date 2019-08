Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer nereli ve kaç yaşında?

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Sagopa Kajmer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sagopa Kajmer kimdir? İşte bilinmesi gerekenler…

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978 tarihinde Samsun’da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Yunus Özyavuz’dur. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. Daha sonra Samsun’da yerel bir radyoda DJ’lik yaparak işe başladı. Power FM, Metro FM, Numberone FM, Radio 2019 ve daha birçok radyoda dj’lik ve müzik direktörlüğü yaptı. Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. İstanbul’a geldikten 1 yıl sonra Kuvvetmira adlı rap müzik oluşumunu kurdu.

1999 yılında çeşitli sanatçıların yer aldığı ilk Türk rap albümü olan ‘Yeraltı Operasyonu’nda yer aldı. İlk dönemlerini Silahsız Kuvvet adıyla sürdürdü. Rakibi olarak gösterilen Ceza’nın, Medcezir albümünün prodüktörlüğünü yaptı. 2000 yılında Sagopa Kajmer lakabını kullanmaya başladı. Ardından Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Aynı tarihte Gerilim 99 (Promo) adlı albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun’u çıkardı.

2000’de Ceza ile birlikte Toplama Kampı isimli bir albüm yayımladı. 2001’de Sözlerim Silahım’ı yayımladı. Aynı tarihte One Second’ı yayımlandı. 2002’de İhtiyar Heyeti adlı bir albüm çıkardı. Yine aynı tarihte Ceza’nın Med Cezir albümünün prodüksiyonluğunu yaptı. Aynı yıl Sagopa Kajmer adıyla Sagopa Kajmer albümünü çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun adlı bir albüm yayımladı. Aynı tarihte internet üzerinden Pesimist EP 2 isimli bir EP yayımladı. 2004’te Bir Pesimistin Gözyaşları’nı piyasaya sürdü.

2004'te G.O.R.A film müzikleri ile adını geniş kitlelere duyuran Sagopa Kajmer, 2005'te Melankolia Müzik'i Kolera ile birlikte hayata geçirdi. 2006 yılında ise ikili dünya evine girdi.

2007’de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008’de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albüm yayımladı. 2009’da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010’da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen’i piyasaya sürdü. 2011’de Saydam Odalar’ı piyasaya sürdü. 2013’te Kalp Hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017’de Ahmak Islatan albümünü çıkardı. Sagopa Kajmer, Kolera (Esen Güler) ile 20 Kasım 2017 tarihinde boşanmıştır.

Albümleri:

2017 – Ahmak Islatan

2015 – Mine is Groove

2013 – Kalp Hastası

2011 – Saydam Odalar

2010 – Bendeki Sen

2009 – Şarkı Koleksiyoncusu

2008 – Kötü İnsanları Tanıma Senesi

2007 – İkimizi Anlatan Bir Şey

2005 – Kafile

2005 – Romantizma

2004 – Bir Pesimistin Gözyaşları

2002 – Sagopa Kajmer

2002 – One Second

2002 – İhtiyar Heyeti

2001 – Sözlerim Silahım

2001 – On Kurşun

2000 – Toplama Kampı

1999 – Gerilim 99 (Promo)

1999 – Yeraltı Operasyonu