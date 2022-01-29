Serdar Ortaç’a kürtaj tepkisi

Sanatçı Serdar Ortaç'ın, 'Baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği, “Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" cevabı sert tepkilere neden oldu.

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Şarkıcı Serdar Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin “Baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, Yazık” diye cevap verdi.

“İSTEMEDİLER, GENÇLERDİ”

Kürtaj olanlar içerisinde tanıdık isimlerin de olduğunu vurgulayan Ortaç, “Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum” ifadelerini kullandı.

SERT TEPKİ GELDİ

Serdar Ortaç’ın bu açıklamalarına ise çok sert tepki geldi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Bu nasıl leşlik. Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor.” ifadelerini kullandı.

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