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Şeyma Subaşı “Evli adamdan hamile kaldığım için ünlü oldum” dedi, tepkiler çığ gibi geldi
Şeyma Subaşı “Evli adamdan hamile kaldığım için ünlü oldum” dedi, tepkiler çığ gibi geldi
Kısa bir süre önce yayına başlayan Youtube kanalında yayınladığı videoda özel hayatıyla ilgili konuşan bulunan Şeyma Subaşı, "Evli bir adamdan hamile kaldığım için ben de ünlü oldum" sözleriyle sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.
Magazin 15 Aralık 2019 - 13:16

Geçtiğimiz yıl İstanbul’un gözde mekanı Bebek’te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe’yi kapatacağını duyuran Şeyma Subaşı, yeni kazanç sağlamak amacıyla açtığı YouTube kanalında namaz ve Acun Ilıcalı itiraflarıyla gündem olmuştu. Kanalında özel hayatına dair soruları cevaplayan Şeyma Subaşı’nın videosunda yine Acun Ilıcalı ile ilgili yorumu Instagram kullacılarının tepkisini çekti.

“EVLİ ADAMDAN HAMİLE KALDIĞIM İÇİN…”

Takipçilerinden gelen sorular üzerine tekrar kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, Melisa’ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı “Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım.” sözleriyle başladığı açıklamasına “Ünlüler dünyasına girdim” derken gülmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

“REZALET DİZ BOYU”

Şeyma’nın açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları, Instagram’dan Subaşı’na ateş püskürdü. Çoğu kullanıcı ” Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış” sözleriyle tepkilerini gösterdiler.

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