Şirinler: Kayıp Köy filmini kim seslendirdi? Şirinler Kayıp Köy konusu ne?

Yönetmenliğini Kelly Asbury'nin yaptığı ve ilk kez 2017 yılında sinemalarda gösterilen Şirinler: Kayıp Köy filminin konusunu ve Türkçe seslendirme yapan isimleri haberimizde bulabilirsiniz…
ŞİRİNLER KAYIP KÖY KONUSU
Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.
ŞİRİNLER: KAYIP KÖY TÜRKÇE SESLENDİRME
Aysun Topar
Rolü : Şirine
Özden Ayyıldız
Rolü : Şirin Ana
Engin Alkan
Rolü : Şirin Baba
Hakan Vanlı
Rolü : Gargamel
Fatih Özacun
Rolü : Güçlü Şirin
Harun Can
Rolü : Gözlüklü Şirin
Ayça Koptur
Rolü : Şirin Fırtına