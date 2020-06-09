Şirinler: Kayıp Köy filmini kim seslendirdi? Şirinler Kayıp Köy konusu ne?

En sevilen çizgi filmlerden biri olan Şirinler, bu sefer sinema ekranında kendine yer buluyor. 2017 yılında çekilen Şirinler: Kayıp Köy filmi bu akşam ekranlarda olacak. Peki, Şirinler: Kayıp Köy filmini kim seslendirmiştir? Şirinler Kayıp Köy filminin konusu nedir? İşte tüm ayrıntılar…

Yönetmenliğini Kelly Asbury'nin yaptığı ve ilk kez 2017 yılında sinemalarda gösterilen Şirinler: Kayıp Köy filminin konusunu ve Türkçe seslendirme yapan isimleri haberimizde bulabilirsiniz…

ŞİRİNLER KAYIP KÖY KONUSU

Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.



ŞİRİNLER: KAYIP KÖY TÜRKÇE SESLENDİRME

Aysun Topar

Rolü : Şirine

Özden Ayyıldız

Rolü : Şirin Ana

Engin Alkan

Rolü : Şirin Baba

Hakan Vanlı

Rolü : Gargamel

Fatih Özacun

Rolü : Güçlü Şirin

Harun Can

Rolü : Gözlüklü Şirin

Ayça Koptur

Rolü : Şirin Fırtına