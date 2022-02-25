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Songül Öden: Şakalarınızı alıp defolun

Oyuncu Songül Öden, Ukrayna ve Rusya arasında savaş sürerken sosyal medyada yapılan "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına ateş püskürdü.

Yayınlanma: 08:59 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Songül Öden: Şakalarınızı alıp defolun

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşandı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede savaş devam ederken sosyal medyada da birçok kullanıcı, “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim” paylaşımları yapmaya başladı.

“UTANÇ DUYUYORUZ”

Oyuncu Songül Öden ise gördüğü paylaşımlara sessiz kalmadı. Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Songül Öden, “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim’ şakalarınızı alıp defolun. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici. Düşün kadınların yakasından. Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Songül Öden’in paylaşımı.

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