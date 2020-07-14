Survivor finalisti Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı finale kalan isimlerden biri oldu. Yılın en fazla izlenen programlarından Survivor bu akşam final yapacak. Cemal Can ile birlikte finalist olan Barış Murat Yağcı'nın ise kim olduğu ve hayatından detaylar merak edilmeye başlandı. Survivor Barış'ın kaç yaşında, nereli olduğu ve boyu hakkındaki tüm detayları sayfamızda sizler için derledik. İşte Survivor Barış'ın hayatı...

Ekranların en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2020’nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Barış Murat Yağcı oldu. Survivor’da gösterdiği performansın yanı sıra finale çıkmasıyla da yarışmanın en başarılı iki isminden biri olmayı başardı. Peki Survivor Barış kimdir? Survivor Barış kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nerelidir? İşte Barış Murat Yağcı’nın hayatı hakkındaki tüm detaylar…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. 1,92 boya sahip olan Barış, 88 kilogram ağırlığındadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.

SURVİVOR FİNALİSTİ

Survivor 2020 yarışması bu akşam büyük final ile sona erecek. Yarışmanın geride kalan yaklaşık 5 buçuk aylık süresinde birçok oyun kazanan ve topladığı oylarla finale kadar gelen iki isimden biri de Barış Murat Yağcı oldu. Survivor Barış, Cemal Can gibi bu akşamki finalde şampiyon olabilmek için oylama sonuçlarını bekleyecek.