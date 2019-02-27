Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın nereli ve kaç yaşında?

Tayanç Ayaydın, 1979 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Aliye isimli dizi ile geçen Tayanç Ayaydın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tayanç Ayaydın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Halit karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tayanç Ayaydın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Tayanç Ayaydın, kamera karşısına ilk kez Aliye isimli dizi ile geçmiştir. 2009 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile tanınmıştır ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.

Tayanç Ayaydın, Ben Hopkins imzalı Pazar-Bir Ticaret Masalı'nın başrolünde yer aldı ve bu rol sayesinde 2008 Locarno Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Aliye, Sıla, Beyaz şarkısı, Zeytin Tepesi, Sakarya Fırat, Aşk Kırmızı, Büşra, Ey aşk neredesin, On bire on kala, Aşk Yakar, Pazar bir ticaret Masalı, Sıla, Kalbin zamanı, Aliye, Ziyaret, Son bir defa, Gece yürüyüşü gibi dizilerde rol alan Tayanç Ayaydın şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Tek Yürek dizisinde Halit karakterine hayat veriyor. Tayanç Ayaydın 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Aslan burcudur.



Ödülleri:

2008 – 45. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2008 – 61. Locarno Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Pazar – Bir Ticaret Masalı

Tayanç Ayaydın'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Tek Yürek (Halit) (TV Dizisi)

2017 – Kırgın Çiçekler (Ejder) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hüseyin)(TV Dizisi)

2016 – Emanet (Mirza) (TV Filmi)

2016 – Bana Git De (Ali) (Sinema Filmi)

2015 – Yeni Hayat (Orhan) (TV Filmi)

2015 – Son Bir Dans (Tolga) (Sinema Filmi)

2015 – Güvenlik (Mirza) (TV Filmi)

2014 – Zeytin Tepesi (Tarık Karatay) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Ferhat) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Sinema Filmi)

2009 – 2012 – Sakarya Fırat (Osman Kanat) (TV Dizisi)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (Serdar) (TV Dizisi)

2009 – Büşra (Yaman) (Sinema Filmi)

2009 – 11’e 10 Kala (Ömer) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Yakar (Selim) (TV Dizisi)

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı (Mihram) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Sıla (Abay) (TV Dizisi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Kalbin Zamanı (Genç Cemil) (Sinema Filmi)

2004 – Gece Yürüyüşü (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Kahraman) (TV Dizisi)