Thor Saevarsson’dan Dilan Çiçek Deniz’e: Belimin ateşi, günahım, ruhum…

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, evlilik hazırlığı yaptığı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Saevarsson, Deniz'e "Hayatımın ışığı, belimin ateşi... Günahım, ruhum... Sen benim her şeyimsin" sözleriyle seslendi.

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Geçen sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına bastı.

Saevarsson, iki ay önce Boğaz Köprüsü’nde “Evet!” yanıtını aldığı oyuncunun doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

“HAYATIMIN IŞIĞI, SEN BENİM HER ŞEYİMSİN”

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson, Deniz’e, “İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar… Hayatımın ışığı, belimin ateşi… Günahım, ruhum… Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin” sözleriyle seslendi.

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