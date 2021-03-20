İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ünlü isimler tepki gösterdi

İstanbul'da imzaya açıldığı için ‘İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyan sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP, CHP, BDP ve MHP’nin oylarıyla ve oybirliği ile kabul edilmişti. Dün gece Cumhurbaşkanı’nın tek başına aldığı karar ile kaldırıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen, uluslararası bir sözleşme özelliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine toplumun çok geniş kesimlerinden tepki yağdı.

Kararın ardından ünlü isimler tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

“FESHETMEK KADINLARI RECM ETMEKTİR”

Ressam Ahmet Güneştekin: İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek ülkeyi karanlığa mahkum etmek, kadınları recm edip, cinayetleri meşrulaştırmaktır! Ya okunmuyor ya da okunan anlaşılmıyor! Sözleşmeyi anlamamak; art niyetin, yetersizliğin ve eksikliğin kanıtıdır…

“AĞLAMAK İSTİYORUM”

Gazeteci Fatih Portakal: Merkez bankası başkanı sabaha karşı tek bir kararname ile görevden alınıyor. İstanbul Sözleşmesi tek bir kararname ile yine sabaha karşı feshediliyor. Tek bir kişi tek bir imza. Bu kadar. Gerçekten ağlamak istiyorum artık…



YEKTA KOPAN: “İNATLA, İNADINA”



“Uluslararası bir sözleşmenin ilk imzacısı, 11 Mayıs 2011’de ilk imzacısı, 24 Kasım 2011’de ilk onaylayan ülke oluyorsunuz. İmzasına ev sahipliği yaptığınız için adını koymuş oluyorsunuz. Ve bir gece yarısı bu sözleşmeyi kendi açınızdan feshediyorsunuz. İstanbul, İstanbul Sözleşmesi’nde yok.”

“ÇOK YAZIK OLDU ÜLKEMİZE”

Ekonomist Uğur Gürses: “Hem Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, hem de İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı. Çok yazık oldu ülkemize…”

“HUKUKİ BOYUTU VAHİMDİR”

CHP’Lİ Cihangir İslam: “Yürürlükten kaldırılmasının hukuki boyutu vahimdir. Anayasa’ya aykırıdır. TBMM bunu görüşmek üzere acil toplanmalı.”

“ENDİŞELİYİZ”

Mavi Kapı Derneği: “Üzgünüz, endişeliyiz”

“KORKUNÇ”

Yazar Elif Şafak: “Korkunç, tek kelimeyle korkunç. Yazıklar olsun.”

“SIRADA NE VAR, MEDENİ HUKUK MU”

Sanatçı Sabahat Akkiraz: ” Sırada ne var medeni hukuk mu? Yazık oluyor hepimize, hayatımıza…”

İşte

“BİR UYANDIM… COŞMUŞ”

Sunucu Armağan Çağlayan: Bir uyandım, hem ekonomik reformlar, hem insan hakları eylem planı coşmuş!

“SİZ KATİLLERLE SAF TUTUN”

Sunucu Öykü Serter: Varilde gencecik kadın yakıldı üzerine beton döküldü bu ülkede… Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimize..

“İNADINA YAŞAYACAĞIZ”

Şarkıcı Aylin Aslım: İnadına yaşayacağız. #İstanbulSözleşmesi

“BU UTANÇ BİZE YETER”

İYİ Partili Mehmet Aslan: Bu utanç ve vebal size yeter! Sizi kanına girdiğiniz kadınlar yakacak…

“SÖZLEŞMEYİ GERİ GETİRECEĞİZ”

CHP’li Gökçe Gökçen: TBMM’nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: ‘Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün.’ Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve sözleşmeyi geri getireceğiz!

ERDOĞAN: ‘TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE…”

Birçok sosyal medya kullanıcısı sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sözleşmenin imzalandığı günlerde paylaştığı mesajı da hatırlattı. Erdoğan 2011 yılında yaptığı paylaşımda, “Kadına Şiddet Artık ‘İnsan Hakkı İhlali.’ Sözleşme, Türkiye’nin öncülüğünde hazırlandı” demişti.

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