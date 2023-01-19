Ünlü model aldatıldığını böyle öğrendi… “Telefona bakınca şok oldum”

Ünlü model Wanessa Moura, sevgilisi tarafından aldatıldığını oldukça ilginç bir şekilde öğrendi. Moura, sevgilisinin telefonuna baktığında şoke olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda magazin basını Gerard Pique’nin Shakira’yı aldatmasını konuşurken bir başka aldatılma haberi de ünlü model Wanessa Moura’dan geldi. İki olayda da yemekler aldatılma hikayesini ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Shakira, yasak aşkı buzdolabında bulduğu yarım kavanoz çilek reçeli ile keşfettiğini anlatmıştı. Pique’nin kesinlikle çilek reçeli yemediğini söyleyen Shakira, seyahatten döndükten sonra bulduğu çilek reçeli kavanozuyla şüpheye düşmüş ve bir süre sonra da gerçek ortaya çıkmıştı.

Benzer bir hikaye de Wanessa Moura’dan geliyor. Ünlü model, yemek siparişi uygulaması sayesinde aldatıldığını öğrendi. Moura, telefona baktığında şok olduğunu söylüyor.

Moura geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının yemek siparişi uygulamasına baktıktan sonra ihanetini nasıl keşfettiğini anlattı. Vegan model, sevgilisinin telefonunda bir sipariş planlarken geçmiş siparişlerde vegan olmayan bir restorandan bir yemek buldu ve daha fazla araştırmaya karar verdi.

KAMERALARDA DA GÖRDÜ

Moura, “Sipariş ettiğimiz yemeği hatırlamak için geçmişine baktım. Ama baktığımda anlayamadım; siparişin verildiği tarihler kafamı karıştırdı” dedi. Model, siparişin verildiği tarihlerde beraber yaşadığı erkek arkadaşının da kendisinin de ayrı ayrı seyahatlere çıktıklarını fark edince araştırmasını devam ettirir: “Binadaki kameralara bakmak istedim ve oradaydı, başka bir kadınla içeri giriyordu.”

Kısa bir süre sonra ikili ilişkilerini bitirdi.

Vegan olan ve çevreye karşı son derece duyarlı olan Moura, organik gıdaya 900 sterlin harcadığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde geri dönüşüm yapmayan birini de terk ettiğini anlatıyor: “Bana evde çevreye duyarlı olmam öğretildi ve bence bu, tartışılması gereken en önemli konulardan biri. Yıllardır çevrenin bozulduğuna dair raporları izledik; insanın çöpünü geri dönüştürmesi en basit şey.”

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