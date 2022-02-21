Ünlü oyuncu 18. yaşına girerken Barbie gibi oldu

Millie Bobby Brown 18 yaşına girerken özel bir kostüm seçti. Brown ve erkek arkadaşı Jake Bongiovi, Barbie ve Ken olarak partiye katıldı.

Sozcu.com.tr

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Stranger Things yıldızı, yaş gününü ünlü şarkıcı Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile kutladı. İki sevgili bu özel günde kostümlerini seçerken çift olarak Barbie ve Ken gibi olmak için seçtiler.

Brown, 19 Şubat Cumartesi günü Instagram’da tam Ken ve Barbie kostümleriyle ikisinin fotoğraflarını paylaştı. Ve “Hey Ken!” yazdı.

Haziran ayında ikili el ele tutuşarak ilişkilerini doğrulamıştı. O zamandan beri çift, sosyal medya hesaplarında birbirlerinin fotoğraflarını paylaşıp, gönderilerine yorum yapıyorlar.

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