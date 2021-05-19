Ünlü oyuncu çiftin sürdürülebilir evi

Yeni vleriyle dikkat çeken çift, prohjenin tam beş yıl sürdüğünü ve hayallerindeki gibi bir yaşam alanı için çok çalıştıklarını anlattılar. Çiftin evi sürdürülebilirlik özelliğiyle de ayrıca dikkat çekiyor.

Kutcher ve Kunis çifti, pek çok Pinterest kullanıcısı gibi siteyi evlerini dekore ederken aktif bir şekilde kullandıklarını belirtiyorlar. Kutcher; “Birbirimizin panolarına baktığımızda, seçtiğimiz görüntülerin %90’ı aynıydı” dedi.

Kunis; bir mülkten çok ev istediklerini belirtirken; Kutcher da hem modern hem de eski dokusuna uygun bir tasarım yapılmasına özen gösterdikleri üzerinde duruyor.

Çift, projeye Soho House’un eski küresel tasarım başkanı olan, Charles & Co.’dan iç mimar Vicky Charles’ı da dahil etmiş. Kunis, Charles ile ilgili; “Soho Farmhouse’a ve Vicky’nin öncülük ettiği diğer projelere takıntılıydık. Kumaşları, desenleri, dokuları karıştırma şeklini sevdik” dedi.

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Evin içi daha rafine bir görünüm ve estetik malzemelerle çağdaş bir çiftlik evi izlenimi verirken, dışı ise gerçek dokuya uygun bir şekilde tamamlanıyor.

Architectural Digest'a konuşan Charles, “Bu yolculuğa başladığımızda Mila ilk çocuklarına hamileydi. Doğru görsel dili bulmak için aylarca malzeme ve renklere baktık. Sohbetlerimiz sadece arazi ve mimari hakkında değil, aynı zamanda ailelerinin geleceği hakkındaydı. Zamanla tasarım, geleneksel bir çiftlik evi estetiğinden daha çağdaş bir şeye geçti” dedi.

Evin en çarpıcı görüntüsü ise 3 metre uzunluğundaki abartılı bir kristal avize… Kunis, inanılmaz zengin şeyin bir ahırda asılı olmasının komik olacağını düşündüklerini söylüyor.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Çift, sadece tasarıma değil çevreye karşı da son derece duyarlı bir yama alanı yaratmak istedikleri için evin sürdürülebilirlik özelliği taşıması için de ayrı bir uğraş vermiş.

Kendi enerjisini üreten evin enerjisi dizisi mülkün gerektirdiğinden çok daha fazla güç üretiyor, ancak eski belediye yasaları tam olarak enerji paylaşımını teşvik etmiyor.

Kutcher ve Kunis; toprağın kalitesi, yedikleri yemeğin saflığı ve içtikleri su konusunda da oldukça endişeli. Çift, sürdürülebilirlik ve yenileyici çiftçilik ideallerinin onlar için sadece soyut kavramlar olmadığına da dikkat çekiyor.