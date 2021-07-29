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Ünlü oyuncu Jason Statham’ın bilinmeyen kariyeri

Aksiyon filmlerinin gözde yıldızı Jason Statham oyunculuk kariyerine başlamadan önce profesyonel bir dalışçıymış. Statham'ın İngiliz Milli Takımı'nda yer aldığı ile ilgili haberler 54. yaş günü ve Tokyo Olimpiyatları'nın konuşulmasıyla internette gün yüzüne çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:56, 29/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ünlü oyuncu Jason Statham’ın bilinmeyen kariyeri

Bir Guy Ritchie filmi olan Lock, Stock and Two Smoking Barrels’taki rolüyle beyazperdede parlayan Jason statham, son yıllarda Hollywood’un aranılan aksiyon yıldızlarından biri haline geldi.

2002’de bir üçleme haline gelecek olan Taşıyıcı’da rol aldı. Hızlı ve Öfkeli’nin aranılan yüzü oldu. Ajan ve Tetikçi gibi filmlerle yıldızını parlattı.

Geçtiğimiz günlerde 54. yaş gününü kutlayan Statham, son günlerde oyunculuk dünyasına girmeden önceki hayatıyla ilgili ilginç bir haberle gündeme geldi.

Statham’ın gençlik günlerinde rekabetçi bir dalgıç olduğu ortaya çıktı. Hatta Statham o kadar iyiydi ki, aslında İngiliz milli takımındaydı ve 1990 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda ülkesini temsil etti.

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