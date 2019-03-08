Vurgun final yapıyor! Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’ya büyük şok!
Vurgun, yüksek maliyet ve reytinglerde umut vermeyen sonuçların ardından final kararı aldı. Fox Tv ekranlarında Deniz Çakır, Begüm Birgören, Emre Kınay ve Erkan Petekkaya’lı kadrosu ile her hafta seyirci karşısına çıkan Vurgun 6. bölümün ardından artık erkanlara gelmeyecek.
VURGUN FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ
Vurgun’Un final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Vurgun gelecek hafta yayınlanacak 6. bölüm ile ekrana veda edeceği öğrenildi.