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Vurgun final yapıyor! Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’ya büyük şok!
Vurgun final yapıyor! Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’ya büyük şok!
Vurgun dizisi final yapıyor. Vurgun, Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay'lı güçlü kadrosuna rağmen yayın hayatının sonuna 6. bölümde geldi. Reytinglerde istenilen seviyeye çıkamayan Vurgun final kararı dizinin hayranlarını üzdü. Peki Vurgun final bölümü ne zaman?
Magazin 8 Mart 2019 - 20:43

Vurgun, yüksek maliyet ve reytinglerde umut vermeyen sonuçların ardından final kararı aldı. Fox Tv ekranlarında Deniz Çakır, Begüm Birgören, Emre Kınay ve Erkan Petekkaya’lı kadrosu ile her hafta seyirci karşısına çıkan Vurgun 6. bölümün ardından artık erkanlara gelmeyecek.

VURGUN FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ

Vurgun’Un final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Vurgun gelecek hafta yayınlanacak 6. bölüm ile ekrana veda edeceği öğrenildi.

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