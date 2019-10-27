Dünya üzerindeki cennet: Karadeniz yaylaları

Dünya üzerinde popüler tabirle; ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken birkaç yer bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Karadeniz kıyıları. Eğer oksijenden sarhoş olmak, doğa ile baş başa kalmak ve yeşilin her tonu ile mavinin buluşmasına tanıklık etmek istiyorsanız Karadeniz'i mutlaka görmelisiniz...

Mayıs ayının ortalarında başlayan Karadeniz yaylaları sezonu yaz sonuna kadar devam ediyor. Özellikle sıcak yaz aylarında yaylalarda sıcaklık geceleri kazak giydirecek kadar soğuyor. Özellikle sıcaktan bunalanlar ve deniz tatilinden sıkılanlar için iyi bir alternatif olan Karadeniz yaylaları turu, muhteşem güzellikteki doğal tabiatı, bol oksijeni, tadına doyulmaz yemekleri ve sıcak kanlı insanları ile bu yaz sizi bekliyor…

EN POPÜLER KARADENİZ YAYLALARI

Her ne kadar Karadeniz kıyıları Trakya'da Kırklareli'nden başlayıp Artvin'e kadar uzansa da, yayla turizmi daha çok Karadeniz'in doğu kıyılarında bulunan Artvin ve Rize yaylalarını kapsıyor. Çok sayıda yayla bulunan bu iki şehirde en popüler olanlar ise şöyle sıralanıyor:

Ayder Yaylası

Rize, Çamlıhemşin'de bulunan Ayder yaylası denizden 1350 mt. yükseklikte bulunuyor. 1987 yılında turizme açılan yaylada yerin 260 mt. altından gelen, 50 C sıcaklıkla yeryüzüne ulaşan ve özellikle kireçlenme ve romatizmal hastalıklara çok iyi gelen kaplıcalar da bulunuyor.

Pokut Yaylası



Yine Rize, Çamlıhemşin'de bulunan Pokut yaylası deniz seviyesinden 1800 mt. yüksekte bulunuyor. Karadeniz'den gelen esinti yaylaya ulaşabildiği için normalde bu yükseklikte bulunan diğer yaylalarda ağaç yetişmezken, Pokut yaylası ağaçlarla kaplı bulunuyor.

Anzer Yaylası





Rize, İkizdere'de bulunan Anzer Yaylasının zirvesi deniz seviyesinden tam 3000 mt. yüksekte bulunuyor. Anzer Balı ile de çok ünlü olan yaylada ayrıca endemik yani başka yerde yaşaması mümkün olmayan bitki örtüsü ve çok sayıda çiçek türü de bulunuyor.

Macahel Yaylası

Artvin, Borçka'da bulunan Macahel yaylasının %70 i ormanlarla kaplı bulunuyor. 100 yaşından 500 yaşına kadar pek çok ağaç ile karşılaşabileceğiniz yaylada Kafkas arısı tarafından yapılan Kafkas Balı da üretiliyor.

Karagöl

Artvin, Şavşat'ta bulunan Karagöl, heyelan gölü olarak tanımlanıyor. Heyelan sonucu Karagöl vadisi toprakla kapanıyor ve sular oluşan çanak bölgede toplanarak gölü meydana getiriyor. Etrafında yeşilin, sonbaharda da kırmızının her tonunu bulabileceğiniz ormanlarla kaplı olan Karagöl, Milli Park içinde yer alıyor.

Hazındak Yaylası

Rize, Çamlıhemşin'de bulunan Hazındak Yaylası'nda sizi çok sayıda otantik ahşap ev karşılıyor. Dağlarla çevrili bir yayla olarak bilinen Hazındak Yaylası'nda hava eğer açıksa 15 km. uzaklıkta bulunan Pokut yaylası da görülebiliyor.

Kito Yaylası

Rize, Çamlıhemşin'de bulunan Kito Yaylası denizden tam 2400 mt. yükseklikte bulunuyor. Yine ahşap evlerin sizi karşılayacağı yayla, üst tarafında bulunan Badara Yaylası’na ulaşmak için dinlenme rotasında bulunuyor.

Kaynak: Tatil Sepeti