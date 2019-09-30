Japonya’nın Monet tablolarını andıran gölü

Japonya'ya seyahat planlarken Tokyo, Osaka, Kobe gibi şehirler listenin ilk sıralarında yer alsa da bazen turist kitaplarında yer almayan yerleri de listeye eklemek gerekebilir.

Seki şehri yakınlarında bulunan ve bilinen resmi bir adı olmayan gölcük, Japonya’da görebileceğiniz en büyüleyici manzaralardan birine sahip.

Ünlü ressam Claude Monet’nin tablolarını andıran göle, bu nedenle “Monet’s Pond” denilir olmuş.

Dağlardan gelen suların aktığı göl, genellikle suyun berraklığı ve rengiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzelliğine su üzerinde yüzen nilüfer yaprakları ve rengarenk balıkların görüntüsünü de ekleyen Monet’s Pond, Japonya’yı ziyaret edecekler için ‘Görülmesi Gerekenler’ listesinin son dönemlerde olmazsa olmazı haline gelmiş.