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Japonya’nın Monet tablolarını andıran gölü
Japonya’nın Monet tablolarını andıran gölü
Japonya'ya seyahat planlarken Tokyo, Osaka, Kobe gibi şehirler listenin ilk sıralarında yer alsa da bazen turist kitaplarında yer almayan yerleri de listeye eklemek gerekebilir.
Seyahat 30 Eylül 2019 - 13:52

Seki şehri yakınlarında bulunan ve bilinen resmi bir adı olmayan gölcük, Japonya’da görebileceğiniz en büyüleyici manzaralardan birine sahip.

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Ünlü ressam Claude Monet’nin tablolarını andıran göle, bu nedenle “Monet’s Pond” denilir olmuş.

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Dağlardan gelen suların aktığı göl, genellikle suyun berraklığı ve rengiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Doğal güzelliğine su üzerinde yüzen nilüfer yaprakları ve rengarenk balıkların görüntüsünü de ekleyen Monet’s Pond, Japonya’yı ziyaret edecekler için ‘Görülmesi Gerekenler’ listesinin son dönemlerde olmazsa olmazı haline gelmiş.

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

Fotoğraf: Hidenobu Suzuki

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Son güncelleme: 13:57 - 30.09.2019
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