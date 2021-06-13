Sönmeyen ateş koruma altında

Dünya, gelecek ay Tokyo'da başlayacak olimpiyatların meşalesinin yanmasını bekliyor. Yaklaşık 2 bin 800 yıllık bu geleneğin kaynağı ise Anadolu'ya dayanıyor. İlk olimpiyat ateşinin Antalya'nın Kemer İlçesi sınırlarında bulunan Çıralı'daki ünlü Yanartaş'tan alındığı tahmin ediliyor. Binlerce yıldır sönmeyen bu ateş, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti kendine çekiyor. Ancak bu yoğun ilgi, zaman zaman bu doğa harikası bölgenin zarar görmesi riskini artırıyor.

TEDBİRLER SIKILAŞTI

Bu nedenle bölgenin koruma statüsü değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi. Belirlenen sınırlar içerisindeki her türlü faaliyet sıkı kurallara bağlandı.

DOĞA VE TARİH TUTKUNLARI AKIN EDİYOR

TURKUAZ renkli pırıl pırıl denizi ve insana huzur veren yemyeşil ormanları ile Çıralı, Kemer'den yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta. Olimpos'un tepelerinde 230 metre yükseklikte binlerce yıldır sönmeyen ateş kaynağına sahip Yanartaş, salgına rağmen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.Likya Yolu üzerinde yer alan Yanartaş'ta bulunan yazıtlarda ise olimpiyat oyunlarının ilk ateşinin bu dağdan alındığı ve bu oyunların dünyada ilk defa bu bölgede oynandığı aktarılıyor. Ayrıca Yunan tanrısı Hephaistos'un tapınağının kalıntıları da bölgede yer alıyor.

ALEVLER ‘CANAVARIN AĞZINDAN ÇIKIYOR'

UZMANLARA göre, Yanartaş'ın kaynağı bir doğalgaz sızıntısı. Homeros'un milattan önce 800 yılında yazdığı İlyada Destanı'nda ise bu olay biraz daha farklı anlatılıyor.

Efsaneye göre, Kimera isimli aslan, keçi ve yılan karışımı üç başlı canavar nefes aldıkça ağzından ateşler çıkmaktadır. Dönemin Likya kralı, genç Bellophontes'i canavarı öldürmesi için gönderir. Bellophontes, mızrağını canavara saplar ve onu yerin yedi kat altına gömer. Kimera günümüze kadar da buradan ateş çıkarmaya devam eder.