Ülkemizde Ege kıyılarının geleneksel yapılarından biri olan yel değirmenleri, eşsiz görüntüleri ile nefesleri kesmeyi başarıyor. Bazen köklü tarihleri nedeniyle bazen ise farklı mimarileri ile hayranlık uyandıran bu yapılar, genelde bulundukları bölgenin bir numaralı sembolü haline geliyor. Özellikle Muğla ve İzmir şehirlerinde, tarihi yel değirmenleriyle bilinen göz alıcı turistik duraklar amatör veya profesyonel farketmeksizin fotoğraf avcılarının karelerinde yerini buluyor.

Bodrum Yel Değirmenleri

Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden birisi olan Bodrum, yel değirmenleri ile de bir hayli ünlü. Yapılar tamamen bu bölgeye özgü olmasa da, Bodrum'un en önemli süslerinden biri olarak görülüyor. Yel değirmenlerinden bazılarının kökeni, orta çağa dek uzanıyor. Kendi bulundukları bölgelerden çıkarılan taşlarla inşa edilmiş bu yapıların dışı ayrı içi ayrı hayranlık uyandırıyor.

Aslen buğday öğütmek amacıyla yapılmış bu tarihi eserler, bölge halkına zamanında büyük katkı sağlıyor. Gümbet Koyu ile Bodrum arasında bulunan bu eşsiz yapılar, bulundukları bölgenin manzarasına farklı bir hava katmayı başarıyor.

Cunda Yel Değirmeni

Özellikle ilçeleri ile deniz tatilinin önemli şehirlerinden birisi olan Balıkesir, yazları turistler ile dolup taşıyor. Şehrin eşsiz görüntülerini sunan ilçelerden birisi olan Cunda Adası, tarihi yapıları ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok noktasında yel değirmeni görülebilen bu ilçenin, özellikle Aşıklar Tepesi denilen noktasında bulunan yer değirmeni, gerek manzarası gerekse tarihi dokusu ile gezginlerin gözlerini kamaştırıyor.

Adanın ilk değirmeni olma ayrıcalığına sahip yapı, 2007 yılında bölgenin bir diğer hayranı Rahmi Koç tarafından restore edilip, kütüphane ve kafe haline getiriliyor. Dileyenler çayını içip manzarayı seyrederken, dileyenler ise kitabını alıp derin bir nefes ile günün tadını çıkarıyor.

Foça Yel Değirmenleri

İzmir'in dikkat çeken tatil noktalarından birisi olan Foça, yel değirmenleri ile tanınan bir başka ilçe olmayı başarıyor. İzmir yönünden gidenler için girişte yer alan bu eşsiz yapıların restorasyonu halen devam ediyor.

Dış kısımlarının restorasyonu tamamlandığı için uzaktan görmenin ve fotoğraf çekilmenin serbest olduğu bu yapılarda, restorasyon sonucunda tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi buğday öğütme işleminin tekrar yapılabilmesi hedefleniyor.

Alaçatı Yel Değirmenleri

Yolu İzmir'e düşenlerin mutlaka uğraması gereken yerlerin başında gelen Alaçatı, tarihi yel değirmenleri ile gezginleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. 150 yılı aşkın tarihleri nedeniyle turistlerin gözdesi durumunda olan bu yel değirmenleri, son dönemlerdeki restorasyonlar sonucunda kısmi olarak kafe ve benzeri işlevlerde sunuluyor.

Tepelerde bulunan bu yapılar özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflar çektirebilmek için en uygun yerler olarak gösteriliyor. Çeşme'nin girişinde de bulunan bu yapılar, yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Datça Yel Değirmenleri

Özellikle Marmaris – Datça yolu üzerinde yoğun olarak bulunan yel değirmenleri, diğer bölgelerdeki yapılara nazaran çok daha köklü bir tarihe sahip olmasıyla tanınıyor. Yaklaşık 300 yıllık bir tarihe sahip Datça yel değirmenleri, Kızlan Köyü çevresine konumlanmış olarak biliniyor.

Yol üzerinde bulunan yel değirmenlerinden ikisi restore edilmiş ve geçmişte kullanılan buğday öğütme amacına uygun şekilde işlev gösterebiliyor. Alt kısımları kafe olarak hizmet veren bu yel değirmenleri, içerisindeki mekanizma sayesinde rüzgarın estiği yöne doğru, 360 derece dönebiliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti