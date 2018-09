Bennu Gerede ve oğulları Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da podyuma çıktı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul bu yıl 10’uncu yılını kutluyor. Moda haftasının açılışını dün, Deniz Berdan ve kızı Begüm yaptı. DB Berdan markalarının 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu sunan tasarımcıların bu sezonki sürprizleri ise Bennu Gerede ve oğulları oldu.

Dilan, Daren ve Miro Gerede’nin çıktığı defilenin ilhamı Umay Ana’ydı… Umay Ana, interseks bir tanrı/tanrıça. Hem aşk tanrıçası hem savaş tanrısı. Gün ışığında görüldüğünde savaşçı bir erkek; geceleriyse aşkı temsil eden anaç bir karakter.

Her defilelerinde dünyadaki çevre, sosyal ve politik olayları konu alarak bir şekilde tepki vermeyi geleneksel hale getiren Deniz ve Begüm Berdan, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın peçeli kadınları banka soyguncusana benzetmesine tepki gösterdi ve yüzleri peçeli modeller çıkardı podyuma.

DB Berdan her ne kadar her defile ile kendilerinden söz ettirmeyi başarsa da bu kez sanki her şey aceleye gelmiş gibiydi. Sanki koleksiyonu çok kısa sürede hazırlayıp ‘Elimizden gelen budur’ gibi bir algı oluşturdu. Zira anne kızın her defilesindeki o enerjileri pek seyirciye yansımadı… Tabi bunnda 45 dakika defilenin başlamasını beklemek de etkili olmuş olabilir.

DB Berdan defilesi, moda haftasının ilk defilesiydi ve öncesinde bir başka defile olmadığı için de gecikme olması beklenmiyordu. Sonradan öğredik ki, yurtdışından gelen basını beklemişiz 45 dakika boyunca. Tabii onların gelmesiyle sorunlar da tükenmedi…

Sosyetenin tanınmışmış simalarının çoğu defileyi izlemeye gelmişlerdi ve haliyle hepsi ön sırada yerlerini aldı. Yabancı basın gelince de ünlü kadınlar yerlerinden kaldırılmaya çalışıldı. Küçük bir krizin ardından sorun çözülse de, ilk güne pek de yakışmayan şeylerdi bunlar…