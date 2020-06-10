Gucci çevresel etkileri yüzde 21 azalttı

Gucci, 2019 çevresel kar ve zarar sonuçlarını yayınladı ve yıllık bazda toplam ayak izinde yüzde 21'lik bir azalma olduğunu bildirdi. Ünlü marka ayrıca 2025 yılınnda sera gaza emisyonlarını da yüzde 50 azaltma sözü verdi...

İtalyan moda devi Gucci, 2019’a ait çevresel kar ve zarar sorunçlarını yayınladı. İnsanlar ve gezegen için olumlu değişim yaratmayı taahhüt eden 10 yıllık “Culture of Purpose” stratejisinin (2015-2025) bir parçası olan rapor, lüks markanın programın önünde olduğunu ve 2025 hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu ortaya koydu.



Gucci başkanı ve genel müdürü Marco Bizzarri yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gucci, kolektif geleceğimizi temelden etkileyen ve yaratan konulara odaklanıyor. Geleceği, daha adil olacak şekilde inşa etmemiz çok önemli, adaletsizlik ve ayrımcılığın hüküm sürmesine izin verilemez. Güncel olaylar ışığında, ırkçılıkla mücadele konusundaki değişmez taahhüdümüz artık daha da güçlü.”

Ayrıca, Gucci’nin gezegene ve insanlara saygı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçladığı yeni oluşumu Gucci Equilibrium erişime açıldı. Proje, doğrudan operasyonlar içinde ve tüm tedarik zinciri boyunca toplam çevresel etkisini yüzde 40 oranında azaltmak için 10 yıllık eylem planının bir parçası. Ayrıca 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltma sözü verdi.