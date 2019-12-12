Gucci, ürünlerinin sahtesini yapan ve satan herkese bir ürün için 2 milyon dolarlık dava açıyor

Dünyaca ünlü moda devi Gucci, en çok taklit edilen markaların başında geliyor. Ürünleri oldukça pahalı olan markanın koleksiyonundan bir parça almak için bile belki de maaşınızın yarısını vermeniz gerekiyor. Hal böyle olunca da, pek çok marka, Gucci’nin tasarımlarını birebir yaparak satmaya başladı. Bu Türkiye’de de maalesef böyle…

Bu duruma dur demek için ünlü marka bir adım attı ve koleksiyonlarına ait el çantaları, ayakkabılar ve kıyafetler satan markaları ve web sitelerini hedef alarak suç duyurusunda bulundu. Marka, Florida federal mahkemesinde bulunduğu şikayetle, sahtecilerin önünü kesmek için, web sitelerinin sattığı her sahte ürün için 2 milyon dolarlık bir dava açmaya hazırlanıyor.

Gucci, telif yasasına göre de, markasına ait ürünlerin satılmasını engellemek için sınırlama emri ve tazminat da talep etti. Zira marka, sahte ürünlerin satışlarının, kendisinden daha fazla olduğunu ve maddi zarara uğradığını da belirtti.

Suç duyurusundan önce ve sonra Gucci logosu kullanan, Gucci’ye ait olan ya da olmayan ürünler tasarlayıp markanın logosunu kullanan herkes incelemeye alındı…

