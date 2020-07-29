Nebahat Çehre de artık moda tasarımcısı oldu

Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından 76 yaşındaki Nebahat Çehre, Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, Afffair markasının kurucusu Rufat İsmayil ile anlaştı. Ortak bir çalışma sonucu yeni bir koleksiyon hazırlayan usta isim, karantina döneminde içindeki kadını keşfettiğini söyledi.

“KARANTİNADA İÇİMDEKİ KADINLARI KEŞFETTİM”

40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek duygularını şöyle dile getirdi: “Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçti ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil’de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık.”