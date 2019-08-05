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Victoria’s Secret’ın ilk trans meleği
Victoria’s Secret’ın ilk trans meleği
Victoria's Secret, kadrosuna ilk kez bir trans model dahil etti; Valentina Sampaio... Markanın Pink serisinin yüzü olan Sampaio, daha önce de ünlü bir güzellik markasının güzellik elçisi olmuştu...
Moda 5 Ağustos 2019 - 16:18

Victoria’s Secret markasının yaratıcı yönetmeni Ed Razek, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, markanın bünyesinde kesinlikle transeksüel modellerin yer almayacağını söylemiş ve onun bu sözleri tepkilere yol açmıştı. Öyle ki geçtiğimiz yıl bu sözlerden sonra Victoria’s Secret Show, tarihinin en düşük reytingini almıştı.

Valentina işbirliğini bu fotoğraf ile duyurdu…

Şimdi ise marka tabuları yıktı ve trans model Valentina Sampaio’yu Pink serisinin yüzü yaparak tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Ünlü melek Sara Sampaio ile sadece soyisim benzerliği bulunan Valentina, daha önce L’Oreal Paris’in güzellik elçiliğini üstlenmiş ve Vogue dergisinin de kapağında de yer alan ilk trans model olmuştu. İşte Valentina’nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları…

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