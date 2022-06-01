Winona Ryder kıyafetlerini çaldığı markanın reklam yüzü oldu

Ünlü aktris Winona Ryder, Marc Jacobs markasının yeni kampanyası için geri dönüyor. Üstelik kleptomani günlerinde ünlü markanın kıyafetlerini çaldıktan 22 yıl sonra...

Sozcu.com.tr

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50 yaşındaki ABD’li aktris Winona Ryder, Marc Jacobs’ın J Marc Omuz Çantası’nın ilk tanıtımı için yeni bir kampanyayla kamera karşısına geçti.

Ryder’ın, 90’lı yılların sonunda bir mağazadan Marc Jacobs markasına ait kıyafetler çalması gündeme bomba gibi oturmuştu. Sonrasında kleptomoni hastası olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncunun bu hareketi mahkeme sürecine de taşınmıştı.

Şaşırtıcı olan bir diğer olay ise, hırsızlık yapmasına rağmen Marc Jacobs’un Ryder’ın reklam yüzü olmasını teklif etmesi olmuştu.

Daily Mail’in haberine göre, o günden bu yana aralarının hiç bozulmadığı görülen ikili, markanın son kampanyası için tekrar bir araya geldi.

Ryder’ın tanıttığı dikdörtgen deri çanta; el çantası, omuz çantası veya çapraz çanta olarak üç şekilde takılabiliyor. Ürün uçuk pembe, mavi ve yeşil gibi çeşitli tonlarda ve bazı iki tonlu seçeneklerle satılıyor.

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