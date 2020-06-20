107 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ: Gençlerimiz Atatürk’ün yolunu hiçbir zaman bırakmasın!

107 yaşına giren tarihçi Muazzez İlmiye Çığ için yaşadığı Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Gençlere seslenen Çığ, "Gençlerimiz Atatürk’ün yolunu hiçbir zaman bırakmasınlar. Memleketimiz için, şahsınız için en güzel yol bu yol. Okumak, okuduğunuzu yaymak önemli. Karanlığa kapılmayın. Daima aydın insanlarla birlikte olun. Gençler için çok umutluyum" dedi.

Türkiye'nin ilk, dünyanın da en önemli Sümerologlarından biri olan ve “Son Sümer Kraliçesi” olarak adlandırılan Muazzez İlmiye Çığ, 107. yaşını Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sürpriz doğum günü ile karşıladı.

Mersin'de kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan ve 20 Haziran 1914'te Bursa'da doğan tarihçi, bilim insanı ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bugün 106. yaşını Büyükşehir Belediyesi'nin sürprizleri ile tamamladı. Kutlamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger de katıldı.

Yeni yaşını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği sürpriz doğum günü ile kutlayan Çığ, şaşkınlığını gizleyemedi. Çığ'ın evinin bahçesinde gerçekleşen kutlamada, Kent Orkestrası ekipleri müzik dinletisi gerçekleştirirken, Çığ da tüm enerjisi ve neşesi ile eşlik etti.

Dinletinin ardından Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, “Cumhuriyet meşalesi ile aydınlattığın yoldan hiç ayrılmayacağız. Doğum gününüz kutlu olsun” cümlelerinin yazılı olduğu bir not bulunan çiçeği ve Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu fincan takımını Çığ'a hediye etti.

“GENÇLERİMİZ ATATÜRK’ÜN YOLUNU HİÇBİR ZAMAN BIRAKMASIN”

Kendisi için gerçekleştirilen doğum günü kutlamasından dolayı Başkan Seçer'e ve büyükşehir ekiplerine teşekkür eden Muazzez İlmiye Çığ, gençlere bazı öğütlerde bulunarak, şunları söyledi:

* Gençlerimiz Atatürk'ün yolunu hiçbir zaman bırakmasınlar. Memleketimiz için, şahsınız için en güzel yol bu yol.

* Okumak, okuduğunuzu yaymak önemli. Karanlığa kapılmayın. Daima aydın insanlarla birlikte olun. Gençler için çok umutluyum.

* Çok iyi gençler yetişiyor ama yerleri, yurtları yok. Yurt dışına gidiyorlar. Memleket canlanınca hepsi birden ‘ülkeme yardım edeyim' diye gelecek.

* Biz okurken tek amacımız bir an önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki.

* Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey.

* Biz Avrupa'nın 400 yılda yaptığı Rönesans'ı 80 yılda yaptık. 80 yıl önce kadınlarımızın, hiçbir şeyden haberi yoktu.

* 80 yıl içinde bugün kadınlarımız her alanda, sanatta, ticarette, bilimde her alanda kendilerini gösterdiler. Memleketimizin istikbali için umutluyum.

Geçtiğimiz yıl kendisi için 105 meşe fidanı dikilerek oluşturulan “Muazzez İlmiye Çığ Meşe Koruluğu” sürprizi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımı ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen doğum günü kutlaması ile 106. yaşını karşılayan Muazzez İlmiye Çığ, yeni yaşına yine Büyükşehir ekiplerinin sürprizi ile girmiş oldu.