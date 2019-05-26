17 bin ağaç kesilecek… 200 milyon yıllık Ballıkaya tabiat parkı yok edilecek!

17 bin ağaç kesilecek… 200 milyon yıllık Ballıkaya tabiat parkı yok edilecek!

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda 17 bin ağacın kesilmesine yol açacak Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi onaylandı. Projeyle ilgili Çevre Mühendisleri Odası’nın bakanlığa itirazı reddedildi. Ayrıca bölge için ikinci bir sorun da Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda tabiat parkından geçen Eski İstanbul Yolu’nun genişletilmesi projesi için imar değişikliği yapıldı.

İnşa çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu için bağlantı yolları projesi geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi projeye yıl sonunda itiraz etti.

17 BİN AĞAÇ KESİLECEK!

Bölgede yer alan 17 bin ağacın kesileceğini, söz konusu projeyle ilgili ÇED raporunun uygun inceleme yapılmadan kabul edildiğini ifade eden oda yönetimi itiraz dilekçesinde, “Güzergahta nesli tehlike altında olan kukumav, çil keklik, kınalı keklik, kayasıvacısı, kır incirkuşu, mavi doğan, ebabil ve karasağan gibi kuş türlerinin bulunmaktadır. Yaklaşık 17 bin adet ağacın kesilmesi söz konusu olacaktır. Yapımı planlanan yolun yolculuk süresini 35 dakika kısaltacağı öngörülmektedir. Sürenin bu kadar kısaltılması; Ballıkayalar gibi 200 milyon yıllık süreçte oluşmuş bir tabiat parkını yok etmeye, bölgedeki mevcut tarım arazileri ile 17 bin adet ağacın kesilmesine değmeyeceği aşikardır” ifadelerine yer verdi.

KORUMA KURULU DA KARŞI ÇIKTI

Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüş bildirdiği söz konusu bağlantı yolları projesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Olumsuz kurum görüşü ve Çevre Mühendisleri Odası'nın itirazına rağmen onaylanan proje kapsamında önümüzdeki günlerde çalışmaların başlaması bekleniyor.

Öte yandan bağlantı yollarının büyük zarar vereceği Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'na bir darbede eski İstanbul yolunun genişletilmesi çalışmaları için vurulacak. 200 milyon yıllık süreçte oluşan Marmara bölgesinin en önemli doğa harikalarından olan Gebze Ballıkayalar bölgesine büyük zarar vereceği iddia edilen yol genişletme projesi de geçtiğimiz günlered Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi. Toplantıda bölgenin büyük zarar göreceğini ifade eden CHP Grubu söz konusu genişlemeyle ilgili imar planlarına muhalefet şerhi koydu.

YOLU KAYDIRALIM

CHP'li meclis üyesi Ünal Özmural söz konusu yol genişletme çalışmalarının bölgeye büyük zarar vereceğini ifade etti. Ünla Özmural, “Yolu birkaç kilometre kuzeye kaydırsak sorun kalmayacak. Bu doğa harikası alana sahip çıkmalıyız” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Bölgedeki eski bir yol var. Eski İstanbul yolunu özellikle Gebze'nin köyleri aktif olarak kullanıyor. Trafik yoğun. O yolun genişlemesi gerekiyor. Ancak şu anda yatırım planında değil. Biz sadece imar değişikliğini onaylayacağız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yol genişletme projesiyle ilgili imar değişikliği AKP'li ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile meclisten geçti.