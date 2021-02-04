176 bin kişi daha Ege ve Akdeniz’e yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2020 yılı içinde Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyısındaki şehirlerin nüfusu arttı. Pandemi nedeniyle kalabalıktan kaçarak sahillere yerleşenlerle birlikte Ege ve Akdeniz kıyısındaki 10 şehrin nüfusu tam 176 bin 246 kişi arttı.

Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın 2019 yılındaki toplam nüfusu 16 milyon 863 bin 4'ten, 17 milyon 39 bin 250'ye çıktı.

En çok artış yaşanan şehir Antalya oldu. Antalya'nın nüfusu bir yılda 36 bin 608 kişi artarak 2 milyon 511 bin 700'den 2 milyon 548 bin 308'e yükseldi.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

Nüfusu en çok artan diğer sahil kentleri sırasıyla 30 bin 426 artışla Hatay, 28 bin 332 artışla Mersin, 27 bin 443 artışla İzmir oldu. Ege'ye kıyısı olan Edirne ve Çanakkale'de ise nüfus az da olsa azaldı.

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