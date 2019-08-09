6 köyün sulama yaptığı derede pis koku isyanı

Elazığ’a bağlı Örençay Köyü’nde bulunan bir şirketin, atık sularının dereye karıştığını iddia eden köylüler yetkililerden yardım istedi. 6 köyün sulama yaptığı derede,3 bin 500 dönümlük alanda köylüler kötü koku yüzünden evlerinden dışarı çıkmak istemiyor. Sağlıklarından endişe eden köylüler, “Şikayetlerimiz sonuçsuz kaldı, artık sesimizi duysunlar” diyor.

Elazığ'a bağlı Örençay Köyü'nde kesimhanesi bulunan bir şirketin atık sularının Örençayı Deresi ve Cip Barajına bırakmasından şikayetçi olan köylüler yetkililere seslendi. Örençay Köyü Muhtarı Mehmet Güzel, “Bu şirketin atıkları ile derelerimize kimyasal karışıyor artık onun neticesini de yetkililer bilir. Elazığ valisine, siyasilere, belediyeye sesleniyorum, bu sorunumuza bir çare bulun” diye konuştu.

“BU İŞLETMENİN ATIĞI CİP BARAJINA AKIYOR”

Atık suların dereye karışması ile ilgili gerekli yerlere dilekçeler verdiklerini belirten Elazığ Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı ve Cip Köyü Muhtarı Selçuk Özel, “Bu işletmenin atığı Örençay Köyü ve Bağlarca Köyü Deresi'nden geçerek Cip Barajı'na akıyor. Şikayetlerimiz sonucunda yetkililer denetleme yaptı ve şirket de alana arıtma sistemi kurduklarını söyledi. Buna rağmen sorun devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dereden kötü kokular geldiğini anlatan Özel, “Bu barajdan 6 köy sulama yapıyor, yaklaşık 3 bin 500 dönümlük arazi sulanıyor. Bu sulama kanalları, köylerin içerisinden geçtiği için buradan gelen pis koku köy sakinlerini rahatsız ediyor, insanların sağlıkları söz konusu” şeklinde konuştu.

“ESKİDEN BİZ BU DEREDEN SU İÇERDİK”

Köy sakinlerinden Murat Yılmaz, eskiden bu dereden su içtiklerini artık kötü kokusu yüzünden yanına bile yaklaşmak istemediğini anlatarak, şikayetlerinden bir sonuç alamadıklarını belirtti. Yılmaz, “Yetkililer artık sesimizi duysun” dedi.

“YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM”

Öz Orman İş-Sen Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe, “Buradan akan pis suların köylümüzün sağlığına zarar vermesi sonucunda bu sorumlusu kim olacaktır? Ben Mustafa Tepe olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bu sorunla ilgili şikayet dilekçesi verdim ama cevap veren olmadı. Şehrimizin siyasilerine, sayın valimizi ve belediye başkanımızı bu sorunu çözmeleriyle ilgili göreve çağırıyorum” ifadelerini kullandı.