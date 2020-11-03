98 santim boyundaki Rıdvan Çelik enkazda arama kurtarma yapıyor

İzmir'de yıkıcı depremin ardından 98 santimetre boyu ile dört gündür arama-kurtarma çalışmalarına katılan Rıdvan Çelik'in (29) küçük bedeniyle verdiği mücadele duygulandırdı.

Geçen cuma günü İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun birçok bölgesinden gelen arama kurtarma ekipleri, kurtardıkları canlar ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Enkazdan çıkarttıkları her canlı kişi ile umutları yeşertirken, yarattıkları mucizelerle de alkış aldı. Enkaz altındakilere can olan görevliler, yakınlarından haber bekleyen depremzedelerin ise umudu oldu.

KENDİ KÜÇÜK EMEĞİ BÜYÜK

İstanbul’dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına başlayan Çelik, hayat kurtarmak için canını ortaya koydu.

Küçük bededine rağmen kocaman yüreği olan Rıdvan Çelik, depremin ilk gününden itibaren dört gündür uyumadan çalışmalara katıldı.

Gönüllü olarak bölgeye gelen Rıdvan Çelik, şöyle konuştu:

* Depremi duyduğumda, kendi biletimi kendim alarak İzmir’e geldim. Burada ekip arkadaşlarımızla buluştuk. Doğanlar Apartmanı’na geldiğimizde durum içler acısıydı.

* Enkazda arama yapmaya başladık. Belki biz de o enkazın altında olabiliriz düşüncesiyle hemen vazifeye atladım.

* Üzerimde arama kurtarma kıyafetini gören insanlar bana ‘senin yüreğin kocaman’ diyor. (DHA)

