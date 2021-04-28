Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erdi.

Ordu'da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı.

Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi.

“1 EYLÜL TARİHİNE KADAR HAZIRLIKLARIN BİTMİŞ OLMASI GEREEKİYOR”

Ordulu balıkçı Nusret Kaya, balık ağlarının onarımını yaptıklarını belirterek, yıpranan bölgelere yeni ağlar koyduklarını söyledi.

1 Eylül tarihi öncesi teknelerin de bakımdan geçeceklerini ifade eden Kaya, “Bir taraftan bakım, bir taraftan da gemici işleri oluyor. Bütün bu süre zarfında bu işlerin bitmiş olması gerekiyor. Eğer hazırlıklar bitmez ve 1 Eylül tarihinde denize çıkamazsak, maddi açıdan zarar ederiz” dedi.

Servet Sönmez isimli balıkçı da yeni sezona hazırlık için ağların mantarlarını donattığını belirterek, “Bu yıl erken bitsin diye erken başladık. Hazırlıklar 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ağ hazırlığı, kayık bakımı ve donanım hazırlığı derken her yerde 1 Eylül'e kadar sürer. Hatta 1 Eylül’e kadar hazırlıklarını tamamlayamayıp, sonraki bir tarihte denize açılanlar dahi var. Pandemi döneminde ağ fabrikalarında sorunlar oldu, balıkçılar ağlarını alamayıp bekleyince de sezona geç çıkabiliyorlar” diye konuştu. (İHA)