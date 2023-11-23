Balıkçı ağına insan yüzlü balık takıldı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, Antalya'da bir balıkçının ağına takıldı.

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Halk arasında görüntüsü nedeniyle ‘insan yüzlü’ olarak bilinen sapan balığının (Alopias Vulpinus) aşırı av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle popülasyonu azaldı. Özellikle Doğu Akdeniz’de gözüken bu balık, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi’nde nesli azalan tür olarak belirlendi.

DENİZE BIRAKILDI

Avlanması yasak olan balık, geçen günlerde Antalya’nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı. Tekneye çıkarılan 170 santim boyundaki balık balıkçı tarafından tekrar denize bırakıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Balıkçılarımızın tuttuğu balık kırmızı listede kritik seviyede olan bir tür. Balık, balıkçının ağına takılıyor, kendisi de boyunu ve ağırlığını ölçüp denize hemen geri bırakıyor. Bu balığı yakalayıp satanlar da oluyor. Bu balık, kemane balığı olarak bilinen, dipten beslenen bir tür. Sadece Doğu Akdeniz’de çıkmaya başladı. Çünkü Akdeniz’in diğer alanlarında yok oldu. Aşırı av baskısı ve az yavru verme nedeniyle tükenme aşamasına geldi. Avlanması tamamen yasak türler arasında yer alıyor. Çok ender olarak Türkiye sahillerinde gözüküyor sadece” diye konuştu. (DHA)

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