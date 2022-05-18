Başsız doğan buzağı şaşırttı

Elazığ'da bir vatandaş ineğinin doğumuna şahit olmak için ahıra girdi. Bu sırada doğan buzağının başsız olduğunu gören vatandaş, büyük panik yaşadı. Eve çağrılan veteriner, doğum anomalisi olduğunu ve buzağın kafatasının tam gelişmediğini belirtti. Ayrıca buzağın fazla yaşama şansı olmadığını dile getirdi.

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Elazığ’da bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş durumu veteriner hekim Hikmet Biçer’e iletti.

“BU BİR DOĞUM ANOMALİSİ”

Veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü.

Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, “Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor. Çok nadir görülen bir durum. Kafatası oluşmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez” dedi. (İHA)

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