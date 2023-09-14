Bilim insanları ilk defa karşılaştı: Tilki-köpek melezi

Dünyanın bilinen ilk tilki-köpek melezi, Brezilya'da bir arabanın çarpması ve veterinere götürülmesinin ardından keşfedildi.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları ilk defa karşılaşılan yeni bir türle şaşkınlığa uğradı. 2021 yılında bir arabanın çarpması sonucu keşfedilen ve ardından da veterinere götürülen hayvanın tilki-köpek melezi olduğu anlaşıldı.

Hayvan veterinere götürüldüğünde bir süre personel tarafından türü belirlenemedi. Köpek mi yoksa tilki mi olduğu anlaşılmayan hayvanın, yerel üniversitelerden bilim insanlarının kapsamlı genetik testleri sonucunda annesinin bir tilki ve babasının ise evcil bir köpek olduğu anlaşıldı.

İnsanlara karşı çok dikkatli olmasına rağmen bir yandan da kendini sevdirdiği gözlemlenen tilki-köpek, canlı kemirgenleri yemeyi tercih ederken köpek gibi havlayıp bir tilki gibi hareket ederek genlerini aldığı iki türün de özelliklerini taşıdığını gösterdi.

Tilki-köpekle çalışan koruma uzmanı Flávia Ferrari, “O muhteşem bir hayvandı, gerçek bir melezdi. Bir köpek kadar uysal değildi ama aynı zamanda ele alındığında vahşi bir köpekten beklenen saldırganlıktan da yoksundu. Utangaç ve temkinli bir kişiliğe sahipti, genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ediyordu. Tedavi için hastaneye kaldırıldığı süre içerisinde kendini daha güvende hissetmeye başladığını düşünüyorum” dedi.

Bilinen ilk tilki-köpek melezi olan hayvan ne yazık ki bu yılın başlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı öldü.

Evcil köpekler daha önce çakal ve kurt gibi yabani türlerle de çiftleşmişti.

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