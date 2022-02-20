Bodrum’da yaz havasının tadını çıkardılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç gün sonra beklenen yağış öncesinde açan güneşli ve sıcak hava ilçede yaşayanlara ve az sayıdaki turistlere keyifli anlar yaşattı, Sahillerdeki kafeteryalarda yer kalmadı, turistlerden bazıları bol bol denize girdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Salı gününden itibaren üç gün sürmesi beklenen sağanak yağış ve soğuk hava öncesi bugün güneşli ve sıcak hava ilçede yaşayanlara ve az sayıdaki turistlere keyifli anlar yaşattı. 20 derece hava ve 18 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü turistik ilçede sahil kenarındaki kafeteryalar sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı.

SAHİLDEKİ KAFETERYARALARDA OTURACAK YER KALMADI

Öğle saatlerinde ise sahildeki kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. Güneşli ve sıcak hava nedeniyle ilçede bulunan az sayıdaki yabancı turist Paşatarlası, İçmeler ve Turgutreis mahallelerindeki plajlarda soyunarak güneşlendi bol bol denize girdi.

MAYOMUZU GETİRDİK PİŞMAN OLMADIK

Ankara'dan üç günlük tatil için Bodrum'a geldiğini belirten 29 yaşındaki Yasemin Çelebi “Üç günde olsa güzel havanın tadını çıkardık. Ankara ile buranın arasında neredeyse 20 derece fark var. Mayomuzu yanımızda getirmiştik, pişman olmadık, çıkınca biraz serin gibi oluyor ama kış ortasında denize girmenin keyfine değdi” diye konuştu.