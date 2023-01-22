Brooke Shields 20’li yaşlarında uğradığı cinsel saldırıyı ilk kez anlattı

Dünyaca ünlü aktris Brooke Shields'in, 20'li yaşlarının başında cinsel saldırıya uğradığını açıklaması kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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1980 yılında yayınlanan “Mavi Göl” filmiyle dünya çapında üne kavuşan ABD’li aktris Brooke Shields (57), yeni belgeseli “Pretty Baby”de, üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

1987 yılında gerçekleşen kötü olayla ilgili detay veren Shields, Princeton’a gittikten sonra Hollywood’a geri dönmeye çalıştığını ve Entertainment Weekly’ye göre tanıdığı biriyle potansiyel yeni projeler hakkında konuşmak için akşam yemeği yediğini söylüyor.

İddiaya göre, kimliği belirsiz adam, görüşme sonrasında taksi çağırma bahanesiyle Shields’i odasına çağırdı. Aktris de, kendisi odada beklerken tuvalete giren ve sonrasında oradan çıplak halde çıkan saldırganın tecavüzüne uğradığını söylüyor.

“DONUP KALDIM…”

Saldırı karşısında, “Donup kaldığını ve bir şey yapamadığını” söyleyen Shields, “‘Hayır’ demenin yeterli olması gerektiğini düşündüm ve ‘Hayatta kal ve buradan git’ diye kafamdan geçirdim” dedi.

Bu konuyu bir arkadaşıyla paylaştığını söyleyen aktris, uzun süre saldırıdan kendisini sorumlu tuttuğunu da belirtti.

Yıllar sonra saldırgana, onunla yüzleştiği bir mektup yazdığını da belirten Shields, “Biliyor musun, kurban olmayı reddediyorum çünkü bu, kim olursan veya neye hazır olursan ol, olabilecek bir şey’ dedim.”

“Aklımdan ve bedenimden her şeyi silmek ve sadece gittiğim yolda devam etmek istedim. Sistem bir kez bile bana yardım etmeye gelmemişti. Bu yüzden tek başıma güçlenmem gerekiyordu.” diye ekledi.

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