Bu oyuncağa dikkat: 18 aylık Beren’in bağırsağını deldi

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan Hatice-Levent Erdoğan çiftinin 18 aylık kızları Beren Irmak’ta, kusma ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Hastaneye götürülen Beren Irmak, iddiaya göre, mide spazmı ve gaz sancısı tanısıyla ilaç verilerek, eve gönderildi.

1,5 ay sonra Beren Irmak, yemek yememeye başladı. Karın ağrısı şikayetleri Beren, başka bir hastaneye götürüldü. Yapılan ultrason tetkikinde, küçük kızın bağırsaklarında yabancı cisim olduğu görüldü.

Doktorların, cismin mıknatısa benzediğini söylemesi üzerine, çift 6 yaşındaki oğullarına aldıkları “manyetik zeka küpü” olarak tanıtılan oyuncağını hatırladı. Beren Irmak’ın oyuncaktaki mıknatısları yuttuğu ortaya çıktı.



BAĞIRSAKTA 6 DELİK

Beren getirildiğinde genel durumunun kötü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tunç Özdemir, “Bağırsakları tıkanmıştı. Yapışmış bağırsakları birbirinden ayırdığımızda, bu bağırsaklarda 6 delik olduğu, bu deliklerden uç uca birbirine tutunmuş küçük mıknatıslar çıktığı görüldü. 12 mıknatıs çıkardık. Bağırsağın delikler açılmış olan iki bölgesi, 10 santimetre ve 12 santimetrelik parçalar halinde çıkarıldı. İnce bağırsaklar iki bölgeden tekrar birbirine dikilerek bağlandı. Beren’in bağırsakları 6’ncı günde tekrar çalışmaya başladı. Yemek yiyebilir hale gelen hastamızı, şifa ile taburcu ettik” dedi.



DHA

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