Çemen otu (Trigonella foenum-graecum) alternatif tıpta uzun zamandır kullanılan bir bitkidir. Özellikle Hint yemeklerinde sık rastlanan bir bitki olan çemen otunun, daha fazla araştırmaya gerek olmakla birlikte, yapılan bazı çalışmalarda çeşitli sağlık yararları olabileceği gösterilmiştir. Peki, çemen otunun faydaları nelerdir? Çemen otu neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Çemen otu tohumu 1000 yıldan beri kullanılmaktadır ve eski Mısırlılar ve Romalılar tarafından ateş, solunum ve bağırsak şikayetleri, yara iyileşmesi ve apseler için kullanıldığı belgelenmiştir. Hintli kadınlar uzun yıllardır süt üretimini teşvik etmek için Çemen otu tohumlarını kullandılar. Ayrıca Ayurveda’da artrit, bronşit ve sindirim rahatsızlıklarında kullanılmıştır. Şimdi, çemen otunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Çemen otunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ÇEMEN OTUNUN FAYDALARI

Çemen otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirim sağlığı

Çemen otu gastrointestinal enflamasyonu yatıştıran, mideyi ve sindirim zarını kaplayan tohumlarındaki müsilaj etki sebebiyle mide yanmasına (asit reflü) karşı etkili bir ilaçtır. Çemen otu tohumlarındaki çözünür lif ve pektin dışkı hacmini arttırır, dolayısıyla kabızlığın doğal olarak giderilmesine yardımcı olur. Çemen otu tohumlarında bulunan büyük miktarlarda çözünür lif yığın oluşturucu müshil olarak bilinir. Çözünebilir lif bağırsaklardaki suyu emdiğinde, genişler veya kütlece çoğalır. Bu genişleme bağırsaklara baskı uygular ve dışkıları bağırsaklardan geçiren ve bağırsak hareketlerini destekleyen kasılmaları tetikler.

Kalp sağlığını iyileştirir

Çemen otu, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine ve kan basıncının iyileştirilmesine yardımcı olabilir, bu da kalp rahatsızlıklarının gelişmesi riskini azaltır ve kalp sağlığını iyileştirir.

Emzirme

Çemen otu “galaktagog” (anne sütü üretimini artırmaya yardımcı olan bir bitki) olarak sınıflandırılır. Bu fayda, memeler tarafından üretilen süt miktarını arttırmaya yardımcı olan yüksek miktarda diosgenin (bir fitosteroid) içermesine bağlanır. Aynı zamanda magnezyum ve süt kalitesini arttırmaya yardımcı olan birçok önemli vitamin açısından da yüksektir.

Diyabet / Kan Şekeri

Çemen otunun potansiyel anti-diyabetik etkilerini araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır. Birkaç klinik çalışma, tohumların, kan şekeri seviyesini düşürerek ve glikoz toleransını artırarak, insanlarda hem tip 1 hem de tip 2 diyabetle ilişkili metabolik semptomların çoğunu iyileştirebileceğini göstermiştir.

Âdet / Menopoz

Çemen otu ayrıca bir emmenagog (adet akışını uyaran veya artıran bir madde) olarak da sınıflandırılır. Periyotların oluşumundan sorumlu olan hormonları dengelediği ve menstrüel krampları ve PMS semptomlarını hafiflettiği bilinmektedir.

Kilo vermeye yardımcı olabilir

Çemen otu iştahı bastırabilir ve dolgunluk hissini artırabilir, bu da aşırı yemeğin azalmasına ve kilo kaybına neden olabilir.

NOT: Çemen otu sağlıklı insanlar için nispeten güvenli görünmektedir. Ancak, bununla birlikte, çoğu takviyede olduğu gibi, ishal ve hazımsızlık gibi daha az ciddi yan etkiler de bildirilmiştir. Doktorunuza danışmadan kullanmamanızda yarar vardır.