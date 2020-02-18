Cennet gibi bölgeye mermer ocağı açacaklar!

Doğası, deresi, yeşiliyle yurdumuzun cennetten köşelerinden birisi olan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde açılmak istenen mermer ocağına halkın tepkisi dinmiyor. Bölge insanı, mermer ocağının açılması halinde rüzgârla gelecek mermer tozlarının halk sağlığı başta olmak üzere tarım üretimini ve içme suyu kaynaklarını olumsuz etkileyeceği için yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Antalya’nın Gündoğmuş İlçesi, Güneyyaka Mahallesi’nde OttomanGrey Madencilik tarafından açılmak istenen mermer ocağına bölge halkı tepki gösterdi. Mermer ocağının tarıma, yaban hayatına ve doğaya zarar vereceğini belirten vatandaşlar ve çevreciler mermer ocağına karşı 20 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te Güneyyaka Mahallesi Köy Konağı’nda toplanarak mücadele için yol haritası belirleyecek.

“YAŞAM ALANIMIZA MERMER OCAĞI AÇMAK İSTENİLİYOR”

Güneyyaka Mahalle Muhtarı Muzaffer Ataseven, tarımla geçimini sağlayan insanların hiçe sayıldığını söyleyerek maden ocağı açılmak istenmesine tepki gösterdi. Bölgenin aynı zamanda “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” içinde yer aldığına dikkat çeken Ataseven; “Burada insanlar yüzyıllardır tarım yapıyor. Üzüm, zeytin ve ceviz yetiştiriyoruz. Aynı zamanda elliye yakın endemik bitki türü de mevcuttur. Şu anda derelerin sesinden başka ses duyamazsınız. Böylesine doğa harikası olan bir yere ‘mermer ocağı yapacağız’ diye dayattılar. Burası Side ve Aspendos’tan sonra en büyük yerleşim bölgesiymiş. Yani arkeolojik anlamda da sit alanıdır. Açılmak istenilen ocak bu sit alanına 300 metre uzaklıktadır. Alanda aynı zamanda eski çağlara ait mağaralar var” diye konuştu.

“DOĞAYA, YEŞİLE, CANLILARA DÜŞMAN BU VAHŞİ ZİHNİYET”



Daha önce köylülerin mücadelesi ile bölgeye yapılmak istenen mermer ocağı projesinin iptal edildiğini hatırlatan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, ÇED sürecinin yeniden başlatıldığını öğrendiklerini söyledi. Tüm doğaseverleri Perşembe günü Güneyyaka Mahallesi Köy Konağı’ndaki toplantıya davet eden Bayar, “Hukuki kanalları sonuna kadar işleterek doğanın ve yaşamın tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Güneyyakalı hemşehrilerimizin ve Gündoğmuş ilçe örgütümüzün haklı mücadelesinde onların yanındayız” ifadelerini kullandı.