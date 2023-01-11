Cıbıltepe’de turizmciler zor günler geçiriyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar yağmadığı için turizmciler zor günler geçiriyor.

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Her yıl kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan sarıçam ormanlarıyla çevrili Cıbıltepe Kayak Merkezi, bu sene yeterli kar yağışı olmadığı için sezonu açamadı.

Yeni yıla karsız giren, pistlerin ve otellerin boş kaldığı kayak merkezindeki turizmciler de zor durumda kaldı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş,şu anda otellerin tam kapasite hazır olduğunu ancak doluluğun düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.

Taş, şöyle devam etti: “Avrupa’da da birçok kayak merkezine kar yağmadı ancak suni karlama ile bu işi çözdüler. Türkiye’de de birçok kayak merkezinde karlama sistemi olmasına rağmen maalesef kayak merkezimizde halen karlama sistemini çözemedik. Bununla ilgili yetkililerimizin gayretlerini de biliyoruz. Suni karlama olmadığı zaman otellerden tutun bu işin içinde olan herkes olumsuz etkilenmektedir. Şu anda üst taraftaki pistlerimizde kar var, dün gece de yağdı. 10-15 santimetre kar yağmasıyla inşallah sezonu açacağız ve kayakseverleri davet edeceğiz.”

“ETRAFI GEZEREK VAKİT GEÇİRİYORLAR”

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de geçen sene bu vakitlerde yüzde 100 doluluklarda olduklarını anlattı.

Şu an otellerin yüzde 20 seviyede dolulukta olduğunu belirten Sönmez, “Şimdiye kadar misafirlerimizi hep doğal karda kaydırdık. Burada bir sıkıntımız suni karlama makinamızın olmamasıdır. Eğer karlama olsaydı daha erken sezonu açacaktık. Misafirlerimiz etrafı gezerek vakit geçiriyor. Önümüzdeki sömestr öncesi bolca kar yağışı bekliyoruz. Sömestre kadar olan rezervasyonlar şubat ve mart aylarına erteledi. Sömestrden itibaren beklediğimiz kar yağar, biz de misafirlerimizi doğal karda ağırlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu. (AA)