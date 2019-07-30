Çocuklu bir ev denince akla ilk gelen, dağılmış ev eşyaları ve etraftaki oyuncaklar gelir. Çocuklar doğdukları andan itibaren düzenin ne olduğunu henüz bilmedikleri için bunu öğrenmeleri biraz zaman alabilir. Düzenli olamak bir alışkanlık olduğu için çocuğa küçük yaşta öğretilebilir. Peki çocuğa düzenli olmak nasıl öğretilir?

Genelde anne ve babaların ortak sorunu olan ev işleri düzenli olarak yapılmadığı zaman ilerleyerek daha büyük karışıklıklara neden olabilir. Çocuklar her şeyi dağıtmayı severler. Oyuncaklarla oynar kaldırmaz. kağıtları parçalar ve etrafa saçar, yedikleri ve içtiklerini etrafa döker ve bu durum onun için sıkıcı bir hal değildir. Özellikle anneler bu karmaşanın içinde boğuşurken zaman zaman stres yaşayabilirler. Anneleri etkileyen ve zor bir hal alan bu durumla tek başına savaşmak öyle ki pek de faydalı olmayabilir. Babaların da bu dönemde annelere olan desteği önemlidir. En azından yere düşeni ortadan kaldırmak, oyuncakları toparlamak anneye destek vererek çocuğun da bu tutumdan etkilenip zamanla yapmasını sağlayacaktır.

Çocuklar türlü türlü oyuncaklara sahip olmak ister. Siz sık sık sahip olmasına yardımcı olabilirsiniz ama bazen aynı oyuncaktan bir tane bile yetmeyebilir. Zamanla biriken bu oyuncaklar toparlanmaz bir hale gelebilir. Bu karışıklığı önlemek için ufak ayrıntılara dikkat edebilirsiniz. İşte çocuğa düzenli olmayı öğretmenin püf noktaları…

ÇOCUĞA DÜZENLİ OLMAK NASIL ÖĞRETİLİR?

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARINI AYIKLAMAK

Kırılan oyuncakları ortadan kaldırmak ve içlerinden dökülebilecek küçük parçaları eğer evde küçük bir bebek varsa mutlaka oyuncak kutusundan ayırmak gerekir. Gereksiz oyuncaklara yer vermemekte alanın açılmasını sağlayacaktır.

KUTULARA AYIRMAK

Çocuğunuzun oyuncaklarını boy boy kutulara ayırabilirsiniz. Böylelikle küçük ve büyük parçalar birbiri ile karışmayacak ve oynanmak istendiği zaman oynanıp çocukla toplayarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

BAZI OYUNCAKLARI BELLİ ARALIKLARLA KALDIRMAK

Çocuğunuz aynı oyuncakları her gün görmekten sıkılarak bir zaman sonra oynamayı bırakabilir. Bu formülle fazladan oyuncakları kaldırıp hem ortamın açılmasına hem de çocuğunuzun diğer oyuncaklarının da kıymetini bilmesine yardımcı olur. Çocuğunuzla yapacağınız bu depolama işlemlerini çocuğunuz rahatlıkla yapacak ve düzenli olmaya bu yolla hazırlanacaktır.

Çocuğunuzun sizinle olan uyumunu ve sağladığı düzenden ötürü onu takdir etmek ve ödüllendirmek gerekir. Çocuğunuz odasını topladığında onu takdir edebilirsiniz. Eğer toplamak istemiyor ve dağınık bırakıyorsa kızmayın veya zorlamayın bir daha ki oyun diliminde cesaretli ve istekli olması için onu motive edebilirsiniz.