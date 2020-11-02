Deprem çantasına neler konulur ve maliyeti ne kadar? İşte cevabı!

Deprem çantasına neler konulur ve maliyeti ne kadar? İşte cevabı!

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, yapılması gereken hazırlıkları bir kez daha akıllara getirdi. Bu hazırlıklardan biri de bir deprem çantası hazırlamak...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Buradan hareketle deprem çantası içinde bulunan malzemelerin piyasa değeri araştırıldı.

Buna göre, bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 510 TL olarak hesaplandı.

ÇANTADA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

Deprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor.

Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

* İç çamaşırı 20 TL, çorap 20 TL, yağmurluk 40 TL ve iklime uygun giysiler. 3 adet konserve gıda 15 TL, kuru meyve 20 TL, su 5 TL ve meyve suyu 5 TL.

* Sabun 5 TL, diş fırçası ve macunu 25 TL, ıslak mendil 5 TL, tuvalet kağıdı 30 TL, ilk yardım çantası 30 TL, uyku tulumu 100 TL veya battaniye 30 TL.

* Çakı 30 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 5 TL, kalem 5 TL, pilli radyo 50 TL, el feneri 15 TL ve yedek piller 25 TL. (İHA)

