Diş Hekimi Hakan Çetiner’den pandemi döneminde diş sağlığı uyarısı

Pandemi nedeniyle diş sağlığına ayrı bir önem verilmesi gerektiğini dile getiren Diş Hekimi Hakan Çetiner Covid-19 sürecinde diş sağlığına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, çok acil durum olmadığı sürece diş tedavisinin bir süre ertelemenin daha uygun olacağını söyledi.

Diş Hekimi Hakan Çetiner, Covid-19 sürecinde diş sağlığına nasıl özen gösterilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal izolasyonun şart olduğu bugünlerde hastaların sıkı tedbirler alması gerektiğinin uyarısını yapan Hakan Çetiner, “Başka hastalarla muayenehanede beklerken sosyal mesafeye dikkat etmeli, gideceği kliniğin Covid-19 tedbirlerine tamamıyla uyduğundan emin olmalıdır. Acil durum olmadığı sürece tedaviyi bir süre ertelemenin daha uygun olacaktır.

Diş sağlığı zaten her zaman önem gösterilmesi gereken bir konudur. Fakat yeterince önem göstermeyen, en azından dişlerini seyrek fırçalayan kişiler de en azından corona virüsü sürecinde dişlere verilen önemi artırmalıdır. Eğer dişinizde ağrı, apse var ise, diş etinizde şişme gibi sorunlar, kanal tedaviniz yapılacaksa, önceden çekilen dişlerinizin dikişleri alınacaksa ki bunlar acil kapsamına girer erteleme söz konusu olamaz” açıklamasına yer verdi.

DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM GÖSTERİN

Diş sağlığı zaten her zaman önem gösterilmesi gereken bir konudur. Fakat yeterince önem göstermeyen, en azından dişlerini seyrek fırçalayan kişiler de en azından corona virüsü sürecinde dişlere verilen önemi artırmalıdır. Çünkü dışarıya çıkıp, kalabalığa karışmak her zaman risk olduğunun risk yaratmaktadır.