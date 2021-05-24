Dua Lipa o ilana sessiz kalmadı: “İnsan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu”

İlanda, birbirinden ünlü üç isim Dünya Değerler Ağı’nın başkanı Haham Shmuley Boteach tarafından İsrail’i etnik temizlik yapmakla suçlayan ve Yahudi devletini karalayan üç mega etkileyici olarak adlandırıldı.

Hadid kardeşlerin erkek kardeşi Anwar’la birlikte olan Dua Lipa, ilanı kınayan bir açıklama yaptı: “Bugün New York Times’ın Dünya Değerler Ağı tarafından yayınlanan ilanında yanlış ve dehşet verici iddiaları tamamen reddediyorum. Bugün, İsrail hükümetine karşı Filistin insan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu.

Herkesin – Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar – seçtikleri devletin vatandaşlarıyla barış içinde ve eşit bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyorum.

Dünya Değerleri Ağı, kim olduğuma ve neyi temsil ettiğime dair yalanlar ve bariz yanlış beyanlarla çirkin kampanyalarını ilerletmek için utanmadan adımı kullanıyor. Tüm ezilen insanlarla dayanışma içinde duruyorum ve her türlü ırkçılığı reddediyorum.”

DUA LIPA GİBİLER…

The World Values Network (Dünya Değerler Ağı) sözcüsü, Dua Lipa’nın gönderisine yanıt olarak şöyle bir açıklama yaptı: “Dua Lipa sosyal medyada sinir krizi geçiriyor. Yahudi halkının Dua Lipa gibiler tarafından şeytanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz.”

Dua Lipa, Filistinlilerin tahliyeyle karşı karşıya olduğu Kudüs mahallesine atıfta bulunarak sosyal medyada #SaveSheikhJarrah hashtag’iyle Filistin’e verdiği desteği dile getirdikten sonra anti-Semitizm iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Gazze’deki Hamas militanlarının Kudüs’e uzun menzilli roketler attığı 10 Mayıs’tan bu yana Ortadoğu’da gerilim daha da arttı. Cuma günü ateşkes ilan edildi. 11 gün süren savaştan geriye 250’den fazla ölü ve hâlihazırda Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi’nde büyük bir yıkım yaşandı.

Çatışma ayrıca her iki taraf için ulusal düzeyde düzenlenen mitinglerle ABD topraklarına da sıçradı.

İSRAİL DEVLETİNDEN BELLA HADID’E TEPKİ

Bella Hadid Instagram’da ağladığı bir video paylaşarak şöyle yazdı: “Filistin ve Filistinli kardeşlerim için bugün ve her gün derin bir acı hissediyorum. Bu videoları izlemek fiziksel olarak kalbimi 100 parçaya ayırıyor. #FreePalestine”

İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid'i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıları haklı çıkarmaya çalıştı:

“Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” ifadesi kullanıldı.

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