Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye ilk 100’e giremedi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, dünyanın en mutlu ülkelerini sıraladı. Liste, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce tamamlandı. Listede Türkiye ilk 100 içerisinde yer alamadı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

10. yılına giren dünya mutluluk raporu, ekonomik ve sosyal verilerin yanı sıra insanların kendi mutluluklarına ilişkin değerlendirmelerine de dayanıyor.

Listede son dört yıldır ilk sırada yer alan Finlandiya bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Ve böylece Kuzey Avrupalılar bir kez daha en üst sıralara hakim oldular. İlk sırada Finlandiya yer alırken, hemen arkasından da Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Hollanda sıralandı.

Sıralamada ABD’nin 16. sıraya yükselmesi ve Fransa’nın da şimdiye kadarki en yüksek sıralaması olan 20. sırada yer alması dikkat çekti.

AFGANİSTAN SON SIRADA

Cuma günü açıklanan dünya mutluluk tablosundaki en büyük düşüşler ise Lübnan, Venezuela ve Afganistan’da görüldü. Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan ise refahta en büyük artışı kaydetti.

Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan ise son sıralarda yer aldı.

Oxford Üniversitesi profesörü Jan-Emmanuel De Neve, “Bu indeks, savaşın birçok kurbanına verdiği maddi ve manevi zararın net bir hatırlatıcısı” dedi.

ENDİŞE VE ÜZÜNTÜ ARTTI

Bu yıl araştırmacılar, insanların Covid-19 pandemisinden önceki ve sonraki duygularını karşılaştırmak için sosyal medyadan gelen verileri de kullandı. 18 ülkede endişe ve üzüntüde güçlü artışlar gözlemlerken, öfke duygusunda bir düşüş kaydettiler.

Raporun yazarlarından Jeffrey Sachs, “Dünya mutluluk raporunun yıllar boyunca verdiği ders, sosyal desteğin, birbirine cömertliğin ve hükümette dürüstlüğün refah için çok önemli olduğu. Dünya liderleri bunları dikkate almalı” dedi.

Türkiye listede ilk 100’e giremezken geçen yılki 104. sırasını da kaybetti; 8 basamak gerileyerek bu yıl 112. sırada yer aldı.

Dünyanın en mutlu 20 ülkesi ise şu şekilde sıralandı:

1-Finlandiya

2-Danimarka

3-İzlanda

4-İsviçre

5-Hollanda

6-Lüksemburg

7-İsveç

8-Norveç

9-İsrail

10-Yeni Zelanda

11-Avusturya

12-Avustralya

13-İrlanda

14-Almanya

15-Kanada

16-Amerika Birleşik Devletleri

17-Birleşik Krallık

18-Çekya

19-Belçika

20-Fransa

İlginizi Çekebilir Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleri açıklandı

İlginizi Çekebilir Rusya, dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi oldu