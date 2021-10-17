Dünyanın en tanınan diplomatı Adana Kebap!

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, ‘Coğrafya Lezzettir’ temasıyla bu yıl 5. kez düzenlendi. Üç gün süren festivalde birbirinden ünlü şefler Adana’nın gastronomi, ticaret ve turizminin nabzını tuttu...

Hayati ARIGAN

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Festival “Sıfır atık” sloganıyla “Atıksız Şehir Adana Projesi” ile örnek oldu. Biz de Türkiye'nin en iyi şef ve uzmanlarına Adana mutfağını ve favori yemeklerini sorduk. Şefler Adana deyince Adana kebabın akla gelmesinin haksızlık olduğu görüşünde. Şefler Adana'nın içli köftesini, şırdanını, sokak lezzetlerini ve Karakuş tatlısını favori yemekleri arasında gösterdi. Şeflik eğitimi alan siyaset bilimci Dr. Anna Maria Beylunioğlu ise “Adana kebap kıdemli ve lezzetli bir diplomat” diye konuştu.

Adana'yı kebaba sığdırmak olmaz!

Şef Mehmet Yalçınkaya: Türk mutfağında Antep açık ara ileri gidiyor. Adana'yı sadece kebaba saklamak biraz haksızlık. Mesela sakatat, sebze, meyve kullanılıyor. Adana bir derya. Zaten Çukurova demek, bereket demek, yılda 4-5 mahsül almak demek. Farklı lezzetleri bulunuyor.

Diğer lezzetler de ön plana çıkmalı

Şef Somer Sivrioğlu: Adana'nın en büyük şansı Adana kebap ama diğer taraftan da diğer çok bilinen yemeklerin ön plana çıkmasını engelliyor.

Haşlama içli köftesini çok seviyorum. Özellikle közde içli köfte yapıyorlar. Ev yemekleri inanılmaz, Karakuş tatlısı da aynı şekilde.

Bu mutfak her zaman ilk beşte!

Şef Hazer Amani: Favori yemeğim olarak şırdan, bir de kıyma var. Satır arası. Adana yapılırsa gerçekten tadından yenmiyor. Adana'nın Türk mutfağındaki yeri ilk beşte benim için…

Araplar'dan ayıran bir yemek tarzı

Dr. Anna Maria Beylunioğlu: Adana kebap Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli bir yere sahip. Devlet eliyle değil insan eliyle Türkiye'yi temsil ediyor. Bizi Arap ülkelerinden ayıran bir yemek. Adana kebap aslında Türkiye'yi temsil eden bir diplomat gibi hareket ediyor.

Dünyanın en iyileri burada!

Ramazan Bingöl: Atalarımız dünyanın en iyi lezzetlerini buraya getirmiş. Adana'nın şırdanı çok iyi. Şalgamı farklı. Kaburgası çok güzel, kendine göre yorumu var. Ciğeri de eklemeli.

Böreği de çorbası da çok güzel

Eğitmen Şef Eyüp Kemal Sevinç: Adana mutfağı büyük rekabet içinde, en çok tercih edilen mutfaklardan. İnsanlar buraya sadece kebap için gelmiyorlar. Böreği, tatlısı, çorbası da var.

İçeceklerin inanılmaz yararı var

Beslenme uzmanı Prof. Taylan Kümeli: Adana'nın içeceklerinde kadim bilgiler var. Meyan şerbeti hazımsızlığa iyi geliyor. Şalgam suyu şifalı. Afrodizyak ve bağışıklığı destekliyor.