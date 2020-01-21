Ekinezyanın yararları nelerdir? Ekinezya neye iyi geliyor?

Papatya ailesinden (Asteraceae), kirpi otu, kirpi başı, erguvani kirpi başı, samson kökü, ince yaraklı eflatun koza çiçeği gibi çok çeşitli isimler ile adlandırılır. Çok eski yıllardan beri ilaç yapımında kullanılan ve şifaları bilinen bir bitki olan ekinezyanın faydaları nelerdir? Ekinezya neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Ekinezya, özellikle soğuk algınlığı ve gripten korunmak için bitkisel ilaçlar arasında oldukça popüler hale gelen güzel bir çiçekli bitkidir. Ekinezyanın gerçekten en önemli özelliği vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olma yeteneğidir. Beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek immün sistemi destekleyen ekinezya, güçlü antibakteriyel ve anti viral özelliklere sahiptir. Peki, Ekinezyanın faydaları nelerdir? Ekinezya neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

EKİNEZYANIN FAYDALARI

Ekinezyanın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Ekinezya, vücudunuzu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilecek flavonoidler, sikatrik asit ve rosmarinik asit gibi antioksidanlarla doludur.

* Ekinezya, grip, soğuk algınlığı ve göğüs tıkanıklığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarını önlemesinin yanı sıra idrar yollarında gelişen enfeksiyonların da vücuttan atılmasını sağlar.

* Ekinezya özellikle mide ağrıları, baş ağrısı ve diş ağrılarının dindirilmesinde etkilidir.

* Ekinezya, polisakkaritler ve alkamidler adı verilen doğal bitki bileşikleri sayesinde bağışıklık sistemini uyararak çalışır. Aynı zamanda, vücudun içinde bir anti-enflamatuar etkiye sahiptir.

* Ekinezya beyin ve lenf kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı etkili bir bitkidir. Ekinezya, bünyesindeki polisakkaritler sayesinde makrofajları aktif hale getirerek kanser hücrelerini bloke eder.

* Ekinezya antiseptik, antibakteriyel ve antiviral özellikleri nedeniyle enfeksiyonları önlemede oldukça etkilidir. Özellikle ağız ve diş eti enfeksiyonları, vajinal mantar, frengi ve tifo gibi hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olur.

* Ekinezya çay olarak tüketildiğinde hafif ila orta derecede kabızlığı tedavi etmede yardımcı olabilir.

* Ekinezya kandaki oksijen seviyesini artırıcı özelliği ile, kemik iliğinde eritropoietin üretimini üst seviyeye taşıyarak, kırmızı kan hücresi üretimini ve kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır.

* Vajinal enfeksiyonlara neden olan mantarlara karşı faydalıdır. Ayrıca ayak mantarı için de kullanılabilir.

ÖNEMLİ NOT: Ekinezya yoğun etkili bir bitki olduğundan kullanımına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Ekinezyayı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız yararınızadır.