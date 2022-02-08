Erzurum’da nefes kesen tırmanış

Erzurum'da 8'incisi düzenlenen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Festivali sona erdi. İlginin hayli yüksek olduğu etkinlikte sporcular, buzdan şelalelere bir hafta boyunca zorlu tırmanışlar gerçekleştirdi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Valiliği ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Festivali’ne 7 ülkeden 16 profesyonel dağcı ile ekstrem sporcuları katıldı. Etkinlik bir hafta sürdü.

YÜKSEKLİĞİ 300 METREYİ BULAN BUZ ŞELALERİNE TIRMANDILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay’ın anısına gerçekleştirilen tırmanış, Tortum ve Uzundere’de yapıldı.

Uzundere ilçesine bağlı Cevizli köyünde geçen yıl keşfedilen, adını Dokuz Eylül Üniversitesi’nden alan ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ ismi verilen şelalelerin de olduğu zorlu buz etabında sporcular, yüksekliği 300 metreyi bulan 13 donan şelaleye birbirinden zorlu tırmanışlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen festivalde sporcuların buz tırmanışı nefes kesti.

“DOĞAYA VE ÇEVREYE SAYGILI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Vali Okay Memiş, festivalin son gününde Tortum ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’ne giderek sporcularla bir araya geldi. Basın mensuplarına burada kısa bir açıklama da yapan Vali Memiş, dünyanın önde gelen dağcılarını Erzurum’da ağırladıklarını söyledi.

Etkinliği Dokuz Eylül Üniversitesi ile düzenlediklerini hatırlatan Memiş, bu tür organizasyonların dünyada çok yapılmadığına dikkat çekti.

Vali Memiş, “Bu tür etkinlikler aslında doğanın bir parçası olmamızı özetleyen faaliyettir. Biz doğaya ve çevreye saygılı olmak zorundayız. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki ekstrem sporlar dünyada çok tercih edilen spor türü değil. Bizler doğamızı seviyor ve sahip çıkıyoruz. Bu tür etkinliklerin de artarak devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizim için önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Tırmanışların yapıldığı bölgelerde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de hazır bekledi.