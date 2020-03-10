Eskişehir’de vatandaşlara 70 bin dut fidanı dağıtıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projeleri ile çiftçilere destek olmaya devam ediyor. İpek böcekçiliğini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere geçtiğimiz yıl 180 bin dut fidanı dağıtan belediye, bugün de ücretsiz 70 bin dut fidanı dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ‘İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere 70 bin dut fidanı dağıttı. Geçen yıl da 180 bin dut fidanı çiftçiye hediye edilmişti.

KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen dut fidanı dağıtım töreninde çiftçilerle bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Dut fidanı dağıtım törenine Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık, Koza Birlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve çiftçiler katıldı.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ BİTME NOKTASINA GELDİ

Başkan Büyükerşen, “Dünya ipek ticaretinde bir zamanlar en önlerde olan ülkemiz şimdilerde ilk 5'te dahi değil. Bir zamanlar ipeğin yakın Asya'daki merkezi olan ülkemizde maalesef bu iş yanlış devlet politikaları yüzünden bitme noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak hem kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza ekstra gelir sağlamak, hem de yok olmaya yüz tutmuş ekonomik bir değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için 2017 yılından beri Koza Birlik ile çalışmalar yapmaktayız” diye konuştu.